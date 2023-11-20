MİT'ten Süleymaniye'de operasyon: Gülsüme Doğan etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Süleymaniye şehrinde ve çevre kentlerde terör örgütü PKK/KCK'nın, sözde Toplumsal Alan Sorumlusu olarak faaliyet gösteren Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ı etkisiz hale getirdi.

Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına 2006 yılında katıldı. Örgüt üst düzey yöneticileri ile yakın ilişki içerisinde bulunan terörist Gülsüme Doğan'ın, aldığı talimatlar doğrultusunda, bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladığı, toplanan parayı da güvenlik güçlerimize yönelik saldırı gerçekleştirecek kadro temini çalışmalarında kullandığı ve örgüte lojistik destek sağladığı MİT tarafından tespit edildi.

MİT'in son dönemde yürüttüğü başarılı operasyonlar neticesinde, örgüt kadrolarındaki çözülme hızlandı. Örgüte yeni militanlar kazandırmak için PKK/KCK üst düzey yöneticileri Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ı görevlendirdi. Terörist Doğan, verilen talimat üzerine, örgüte militan temin etme faaliyetleri kapsamında reşit olmayan çocukların örgüte katılması yönünde de çalışmalar yürütmekteydi.