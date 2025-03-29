MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) yaptığı yazılı açıklamada, Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı’nda görevde olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin rahatsızlanarak şehit olduğunu açıkladı.

Yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı’nda görevde bulunan TCG KEMALREİS K.lığında 29 Mart 2025 tarihinde rahatsızlanan Elk.Asb.Kd.Çvş. Nihat İRGİ, gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."