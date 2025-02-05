MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

MSB’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 5 Şubat 2025 tarihinde, arama tarama faaliyetleri esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.