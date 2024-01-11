MSB açıkladı: Bedelli askerlik ücreti belli oldu

2024 ocak ayı itibarıyla memur maaşlarına yapılan yüzde 49,25'lik zam oranı sonrasında, memur maaş katsayısına göre yeni bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında 2024 bedelli askerlik ücretini açıkladı.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenlemeyle memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını anımsatan Aktürk, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Ocak 2024'ten itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" dedi.