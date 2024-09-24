  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Takip Et

MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MSB duyurdu! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam edecek."

Meteoroloji danışmanı Orhan Şen "Yaz geri geliyor" dedi ve tarih verdiMeteoroloji danışmanı Orhan Şen "Yaz geri geliyor" dedi ve tarih verdiGündem

 

Bakan duyurdu, ifşalar başlıyor! Sahtecilik yapanlara ciddi operasyonBakan duyurdu, ifşalar başlıyor! Sahtecilik yapanlara ciddi operasyonEkonomi

 

Gündem
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sapak çilesi! Kaçıran 100 TL ek ücret ödüyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nda sapak çilesi! Kaçıran 100 TL ek ücret ödüyor
Bekir Başevirgen: Sebze ve meyveyi taneyle alma dönemi başladı
Bekir Başevirgen: Sebze ve meyveyi taneyle alma dönemi başladı
8 kentte eş zamanlı operasyon: 278 kişiyi 17 milyon 500 bin TL dolandıran 20 şüpheli gözaltında!
8 kentte eş zamanlı operasyon: 278 kişiyi 17 milyon 500 bin TL dolandıran 20 şüpheli gözaltında!
İŞ GYO, dev AVM'nin üstünde olduğu arsayı satışa çıkardı
İŞ GYO, dev AVM'nin üstünde olduğu arsayı satışa çıkardı
Yargıtay onadı: İş seyahati bahanesiyle aileyi ihmal etmek boşanma sebebi
İş seyahati bahanesiyle aileyi ihmal etmek boşanma sebebi
Azerbaycan, İsrail'e uçuşlarını durdurdu
Azerbaycan, İsrail'e uçuşlarını durdurdu