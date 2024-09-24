Bakan duyurdu, ifşalar başlıyor! Sahtecilik yapanlara ciddi operasyon

Gıdada hile ve yanıltmaya başvurarak halkın sağlığını tehlikeye atan ve maddi zarar veren firmaların ifşası yeniden başlıyor.

"Sahtecilik yapanlara ciddi operasyon yapıldı"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı “Gıda güvenliği kırmızı çizgimiz. Yılda ortalama 1,3 milyon denetim gerçekleştiriyoruz. Rutin denetimlerin yanında sektörel olarak da uygulama yapıyoruz. 2024 yılında bugüne kadar ise 854 bin 694 denetim gerçekleştirdik. Bunun sonucunda 14 bin 237 işletmeye idari para cezası kesildi. 339 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulduk. Son olarak balda sahtecilik yapanlara ciddi bir operasyon yapıldı. Bunların devamı gelecek." dedi.

Vatandaşlardan ‘Sahtekârlık yapan gıda firmaları neden yayınlanmıyor?’ eleştirilerinin geldiğini ifade eden Yumaklı, bu soruyu Türkiye’nin gündeminden kaldıracaklarını belirtti.

7 bin 500 gıda denetçisi denetime devam ediyor

Bakanlığın; üretim, toplu tüketim ve satış yerlerinde 7 bin 500 gıda denetçisiyle denetimlerine devam ettiğini vurgulayan Yumaklı "Gıdaların uygunluk kontrolleri, 39 kamu laboratuvarı, Bursa Gıda Yem Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü ve 105 özel gıda kontrol laboratuvarında yapılıyor." dedi.