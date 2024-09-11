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MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Millî Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

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