MSB duyurdu! Operasyon bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Millî Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlara dair açıklama yaptı.
3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Millî Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini paylaştı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 23, 2024
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez,… pic.twitter.com/SxeFFQuU0Z