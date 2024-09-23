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MSB duyurdu! Operasyon bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! Operasyon bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlara dair açıklama yaptı.

3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini paylaştı.

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