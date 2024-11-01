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MSB duyurdu! Teröristlere ait çok sayıda mühimmat imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağara ve sığınakta teröristlere ait mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu! Teröristlere ait çok sayıda mühimmat imha edildi
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde arama tarama görevine ara vermeden devam ediyor. Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağara ve sığınakta teröristlere ait mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

Ele geçirilenler şu şekilde;

6 adet 107 mm ÇNRA mühimmatı, 8 adet 81 mm tuzaklanmış havan mühimmatı, 12 adet havan mühimmatına ait taşıma kapsülü, 1 kutu Doçka makineli tüfek mühimmatı, çok miktarda yaşam malzemesi/ekipmanı ve temizlik malzemesi" denildi.

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