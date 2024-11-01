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Narin Güran cinayetinde yeni detay! Amca Salim Güran 'gitmedim' demişti ama görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından dikkat çeken bir detay daha var. Amca Salim Güran'ın ifadesinin aksine Narin'in kaybolduğu günün gecesinde dere yatağına gittiği ve dakikalarca orada kaldığı soruşturma dosyasında yer aldı.

Haber Merkezi
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Narin Güran cinayetinde yeni detay! Amca Salim Güran 'gitmedim' demişti ama görüntüler ortaya çıktı
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Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra 8 Eylül'de cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Narin Güran cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın jandarma ile beraber yaptığı keşif görüntüleri ortaya çıkmıştı. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, canlı yayında yeni gelişmeleri şöyle aktardı:
"Amca Salim Güran daha önceki ifadesinde 'Ben dereyatağına hiç gitmedim' demişti. Dosyada amca Salim Güran'ın, Narin'in kaybolduğu günün gecesinde dere yatağına gittiği görülüyor. Nevzat Bahtiyar ifadesinde Narin'in cenazesinin üzerine bir taş koyduğunu söylemişti.

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Narin'in cenazesinin üzerinde 3 taş bulundu

Olay günü yapılan incelemelerde Narin'in cenazesinin üzerinde 3 taş bulundu. Savcılık olayla ilgili Nevzat Bahtiyar'dan sonra da olay yerine birilerinin gitti, olay yerine müdahale ettiği tespitinde bulunmuştu. Salim Güran'a 'Sen mi gittin?' diye sorulmuştu. Salim Güran 'Hayır' demişti. Hatta bazı sinyal raporlarında gittiği tespit edilmişti, Nevzat Bahtiyar bunu da yalanlamıştı.

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Amca Salim Güran dereyatağına gitmiş

Ama Salim Güran'ın o gece dere yatağına 22.36'da gittiği ve orada yaklaşık 20 dakika kaldığı kamera kayıtlarıyla da tespit edildi. Bu görüntüler soruşturma dosyasında yer aldı.

Cinayetteki iş birliğini ispat eden en önemli delillerden bir tanesi

Aile, cinayete karışmadığını söylüyordu hep. Katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu söylüyorlardı. Cinayetteki iş birliğini ispat eden en önemli delillerden bir tanesi bu. Amcanın, Narin'in öldürüldüğü günün akşamında olay yerine gittiği, cesedin üzerine 2 taş daha koyduğu, üzerine çalılar da koyduğu, doğal bitki örtüsü gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıktı. Çuvalın üzerinin 3 taş ile kapatılması, Narin'in daha geç bulunmasına neden oldu.

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Olay anında kim neredeydi?

Dakika dakika baz sinyal kayıtlarına göre kim nerede? Enes Güran 14.30'da evde, 15.51'de evin müştemilatına geçiyor, 15.57'de Salim Güran'ın evine geçiyor. Enes ifadesinde olay anında evde olduğunu söylüyordu.

Nevzat Bahtiyar 15.08'de Salim Güran'ı aradı. Bahtiyar, 15.10'da Narin'in evi ile Salim'in evi arasındaydı. Nevzat Bahtiyar 15.27'de Narin'in evinin içindeki bir noktadaydı, 15.35'e kadar burada kaldı."

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