Norveç, Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek

Norveç, Ukrayna’ya 6 adet F-16 savaş uçağı hibe edecek. Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile Danimarka Savunma Bakanı Bjørn Arild Gram’ın katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda paylaşılan bu gelişme, Ukrayna’nın hava savunma ve saldırı kabiliyetlerini artırmaya yönelik bir hamle olarak açıklandı. Toplantının ardından açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, şu ifadelere yer verdi:

“Ayrı bir odak noktası havacılık bileşeni üzerineydi, özellikle F-16 savaş uçaklarıyla kabiliyetlerimizi artırmak. Norveç, desteğini sürdürecek ve yakın gelecekte Ukrayna’ya 6 adet uçak sağlayacak. Yeni gelişmeler de gelecek.”

Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son durum ele alındı

Militarnyi tarafından yapılan habere göre Bakanlar, savaş uçağı anlaşmasına ek olarak Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son durumu da ele aldı. Bu bağlamda Ukrayna’nın uzun menzilli silah sistemleri ihtiyaçları doğrultusunda yeni anlaşmalar imzalandı. Ukrayna’nın savunma sanayisinin gelişimine yönelik olarak ise Norveç, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nden bir tugayın ‘Fransız Modeli’ eğitim ve personel temini eğitimi almasını teklif etti.

Geçtiğimiz yıl Ukrayna’ya bağışlanacağı duyurulan 6 adet F-16 savaş uçağı, 2021 yılında Norveç Hava Kuvvetleri’nden hizmet dışı bırakılmıştı. Norveç’in hibe ettiği F-16 savaş uçaklarına ek olarak Danimarka 19 adet, Hollanda 24 adet ve Belçika 30 adet uçağı Ukrayna’ya sağlayacak.

Hollanda’dan Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı teslimatı

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmas, 6 Ekim 2024 tarihinde Harkov ve Kiev’e yaptığı son ziyarette, Hollanda’nın Ukrayna’ya desteğini yoğunlaştırdığını duyurmuştu. Bakan Brekelmas, söz verilen 24 adet F-16 savaş uçağının ilkinin teslimatını doğrularken iddialı bir İHA programı için ise 400 milyon euro değerinde önemli bir yatırım yapılacağını açıklamıştı. Bakan Brekelmans, Hollanda’nın Ukrayna’ya F-16 ve Patriot hava savunma sistemleri tedarik etmede öncü bir rol oynadığını vurgulamıştı. Bu desteğin havada, karada ve denizde keşif, savunma ve saldırı operasyonlarına uygun çeşitli tipteki insansız hava araçlarına yapılan yatırımlara kadar uzandığını belirterek “Hollanda, Ukrayna’yı en son teknolojilerle desteklemeye kararlı ve bu insansız hava aracı girişimi de bu yönde atılmış bir adım.” demişti.