MSB: Taciz atışında yaralanan asker şehit oldu
MSB, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin taciz atışında yaralanan askerin şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 15 Haziran'da taciz atışında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın şehit olduğunu açıkladı.
Açıklamada, "Pençe operasyonu bölgesinde, 15 Haziran 2023 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 22 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuştur." denildi.