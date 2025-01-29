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MSB duyurdu: Şubat celbi askerlik yerleri açıklandı

Şubat, Mart ve Nisan aylarında vatani görevini yapacak yedek subay, astsubay ve erlerin görev yerleri belli oldu. Adaylar, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden sorgulayarak öğrenebilecekler.

Haber Merkezi
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MSB duyurdu: Şubat celbi askerlik yerleri açıklandı
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2025 Şubat celbi için vatani görevini yapacak adaylar, askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi büyük bir heyecanla bekliyordu. Milli Savunma Bakanlığı, beklenen açıklamayı yaptı.

MSB açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Şubat/Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir.

Sonuçları; e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

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