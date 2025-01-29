MSB duyurdu: Şubat celbi askerlik yerleri açıklandı
Şubat, Mart ve Nisan aylarında vatani görevini yapacak yedek subay, astsubay ve erlerin görev yerleri belli oldu. Adaylar, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden sorgulayarak öğrenebilecekler.
2025 Şubat celbi için vatani görevini yapacak adaylar, askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi büyük bir heyecanla bekliyordu. Milli Savunma Bakanlığı, beklenen açıklamayı yaptı.
MSB açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Şubat/Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir.
Sonuçları; e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
Şubat/Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 29, 2025
Sonuçları; e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve… pic.twitter.com/FdXGZrQNOb