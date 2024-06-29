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MSB'den İzmir'deki yangına ilişkin paylaşım: Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına katılan CH-47 Chinook ve Cougar tipi helikopterlerden çekilen görüntüleri paylaştı.

AA
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MSB'den İzmir'deki yangına ilişkin paylaşım: Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Cougar helikopter ile 2 adet CH-47 helikopter, İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlamaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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