MSB'den İzmir'deki yangına ilişkin paylaşım: Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına katılan CH-47 Chinook ve Cougar tipi helikopterlerden çekilen görüntüleri paylaştı.
AA
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Cougar helikopter ile 2 adet CH-47 helikopter, İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlamaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.