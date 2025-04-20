MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri süresi uzatıldı
Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları aday tercih işlemleri 21 Nisan tarihine kadar uzatıldı.
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Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
Millî Savunma Üniversitesi'ne bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları Aday Tercih işlemlerinin 21 Nisan saat 23.59'a kadar uzatıldığı bildirildi.
Tercihler, Bakanlığın 'personeltemin.msb.gov.tr' internet adresi üzerinden yapılıyor.
Adaylar, tercihlerini yaparak askeri öğrenci olma yolunda ilk adımı atmış olacak.
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