MSÜ taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesini belli oldu mu? MSÜ tercihleri ne zaman?

MSÜ tercihleri ne zaman?

MSÜ tercih tarihleri ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Sınav sonuçlarının 28 Mart tarihinde açıklanması ardından MSÜ tercihlerinin de Nisan ayı içerisinde alınması bekleniyor.

MSÜ taban puanları

Milli Savunma Üniversitesi, 2024 yılı taban puanları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yılın MSÜ taban puanları;

2023 MSÜ Harp Okulları erkek adaylar

HHO Sayısal Taban Puanı: 349,02781

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 302,22057

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 307,32495

KHO Sözel Taban Puanı: 332,65076

2023 MSÜ Harp Okulları kadın adaylar

HHO Sayısal Taban Puanı: 374,18652

KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 367,57148

KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 370,37408

2023 MSÜ Astsubay MYO adayları

KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 274,90949

Astsubay MYO adayları

Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) Genel Puan Türü: 132,67153

Bando MYO (İlk Tercihi Bando Olan) Genel Puan Türü: 201,24828