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MSÜ taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesini belli oldu mu? MSÜ tercihleri ne zaman?

MSÜ sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 Mart pazar günü yapıldı.  Sınava giren adaylar sonuçlarının ne zaman açıklanacağını, Milli Savunma Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesini merak ediyorlar. Peki, Milli Savunma Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesini belli oldu mu? MSÜ tercihleri ne zaman? İşte detaylar…

Haber Merkezi
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MSÜ taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesini belli oldu mu? MSÜ tercihleri ne zaman?
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MSÜ tercihleri ne zaman?

MSÜ tercih tarihleri ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Sınav sonuçlarının 28 Mart tarihinde açıklanması ardından MSÜ tercihlerinin de Nisan ayı içerisinde alınması bekleniyor.

MSÜ taban puanları

Milli Savunma Üniversitesi, 2024 yılı taban puanları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yılın MSÜ taban puanları;

2023 MSÜ Harp Okulları erkek adaylar

HHO Sayısal Taban Puanı: 349,02781
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 302,22057
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 307,32495
KHO Sözel Taban Puanı: 332,65076

2023 MSÜ Harp Okulları kadın adaylar

HHO Sayısal Taban Puanı: 374,18652
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 367,57148
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 370,37408

2023 MSÜ Astsubay MYO adayları

KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 274,90949

 Astsubay MYO adayları

Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) Genel Puan Türü: 132,67153

Bando MYO (İlk Tercihi Bando Olan) Genel Puan Türü: 201,24828