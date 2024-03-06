MSÜ taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesini belli oldu mu? MSÜ tercihleri ne zaman?
MSÜ sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 Mart pazar günü yapıldı. Sınava giren adaylar sonuçlarının ne zaman açıklanacağını, Milli Savunma Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesini merak ediyorlar. Peki, Milli Savunma Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesini belli oldu mu? MSÜ tercihleri ne zaman? İşte detaylar…
MSÜ tercihleri ne zaman?
MSÜ tercih tarihleri ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Sınav sonuçlarının 28 Mart tarihinde açıklanması ardından MSÜ tercihlerinin de Nisan ayı içerisinde alınması bekleniyor.
MSÜ taban puanları
Milli Savunma Üniversitesi, 2024 yılı taban puanları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yılın MSÜ taban puanları;
2023 MSÜ Harp Okulları erkek adaylar
HHO Sayısal Taban Puanı: 349,02781
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 302,22057
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 307,32495
KHO Sözel Taban Puanı: 332,65076
2023 MSÜ Harp Okulları kadın adaylar
HHO Sayısal Taban Puanı: 374,18652
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 367,57148
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 370,37408
2023 MSÜ Astsubay MYO adayları
KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 274,90949
Astsubay MYO adayları
Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) Genel Puan Türü: 132,67153
Bando MYO (İlk Tercihi Bando Olan) Genel Puan Türü: 201,24828