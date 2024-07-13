Muhalefetteki iki partiden 7 milletvekilinin AK Parti'ye katılacağı iddia edildi!

Cansu Canan Özgen'in tv100 kanalında yayında verdiği kulis bilgilerine göre, İYİ Parti ve Gelecek Partisi'nden 7 milletvekili Ak Parti'ye katılacak.

Özgen, canlı yayında ilettiği iddiaları, "Önümüzdeki hafta milletvekili transfer dalgası görülecek gibi duruyor. Özellikle İYİ Parti'den istifa eden milletvekillerinin AK Parti‘ye geçeceği bilgisi var. Halihazırda Ahmet Ersagun Yücel’in isminin güçlü bir şekilde geçtiği ve konuşulduğu söylenmekte" şeklinde açıkladı.

Özgen, iddiaları şu sözlerle sürdürdü:

"Bu arada İYİ Parti’nin milletvekillerinin istifa kararını vermelerinde İYİ Parti eski lideri Akşener‘in etkisinin olduğu konuşuluyor. Yine aldığımız bilgilere göre Müsavat Dervişoğlu‘nun politikalarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle bu kararı verdikleri."

Özgen'in açıkladığı, muhalefet partilerinden iktidar partisine geçecek isimler şu şekilde oldu:

İYİ Parti'den Ahmet Ersagun Yücel, Seyithan İzsiz, Bilal Bilici, Salim Ensarioğlu. Gelecek Partisi'nden Selim Temurci, İsa Mesih Şahin ve Nedim Yamalı.