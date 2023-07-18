Muharrem ayı ne zaman başlıyor, aşure günü ne zaman?

Muharrem ayı Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesinden sonra anma ayı olarak kabul edilir. Bu dönemde matem törenleri ve anma etkinlikleri düzenlenir.

Bereket ve paylaşımın simgesi aşure tatlısının yapıldığı aşure günü ne zaman?

Aşure günü 28 Temmuz 2023 Cuma günü idrak edilecek.

Peki Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Muharrem ayı bu sene 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü hem Hicri Yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı olarak başlayacak.

2023 hicri yılbaşı ne zaman?

Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.