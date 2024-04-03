Muhtarlık seçim sonuçları nasıl öğrenilir? 2024 Muhtar maaşı ne kadar?

Muhtarlık seçim sonuçları nasıl öğrenilir?

31 Mart günü sandığa giden 61 milyondan fazla seçmen ıslak imzalı sayım döküm cetvelleri, sandık sonuç tutanakları, il ve ilçe birleştirme tutanaklarını YSK'nın internet adresinden görüntüleyebilecek.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre her seçmenin oy kullandığı sandığa dair sonuçlar görüntülenebiliyor.



31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlandığı takdirde https://sonuc.ysk.gov.tr/ adresinden sandık sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

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2024 Muhtar maaşı ne kadar?

2024 yılı en düşük muhtar maaşı: 17.002 TL

2024 yılı en yüksek muhtar maaşı: 18.500 TL

2024 yılı itibarıyla en yüksek muhtarlık maaşı büyükşehirlerde görev alan muhtarlara veriliyor.

Muhtar mazbatası nasıl alınır?

Oyların sınıflanması yapıldıktan sonra seçim komisyonu tarafından bir mazbata yapılarak yerin en büyük mülkiye memurluğuna verilir. Bu mazbatada:

Seçimin başlama ve bitme tarihi,

Sandığın ne zaman ve kimlerin önünde açıldığı,

Oy pusulalarının kaç tane çıktığı ve seçim defterindeki adların kaç tanesinin karşısına imza veya işaret konulmuş ve kaç adın karşısı boş kalmış olduğu,

Oy pusulalarından kaç tanesi ne sebeple geçer sayılmadığı,

Geçer sayılan oy pusulalarının sınıflanması sonucunda hangi adların en çoktan en aza doğru kaç oy kazandığı (muhtarlık için ayrı, ihtiyar kurulu üyeliği için ayrı)

Muhtarlığa, asıl ve yedek üyeliklere kimlerin ayrıldığı,

Seçimin kanuna aykırı yapıldığı mahalle halkından biri tarafından haber verilir veya ileri sürülürse bunun neden ibaret olduğu, gösterilir.