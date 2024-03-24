Murat Kurum: 31 Mart İstanbul'un bayramı olacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, AK Parti 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu.

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İşte İstanbul burada, liderimiz Erdoğan'ın dava arkadaşları burada. İstanbul'un iradesini görmek isteyen gelsin bu meydana varsın. İstanbul'un ruhunu görmek isteyen buraya baksın. Burada İstanbul'un değişim iradesi var, burada kararlı duruşu var, burada yeniden İstanbul var. 31 Mart'ta hep birlikte bayram yaşayacağız. 31 Mart geleceğimizin, evlatlarımızın huzur içinde yaşayacağı bayram günü olacak.

"Deprem endişesi kalmayacak"

İstanbul AK Parti belediyeciliğinin meşalesinin yakıldığı yerdir. Bize liderimizi, bize cumhurbaşkanımızı, bize Erdoğan'ı armağan eden şehirdir. Aziz İstanbullular işte biz böylesine bir İstanbul'da, bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollardayız. Ancak samimi hayaller, gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur. Murat Kurum'un da bir hayali var. Öyle İstanbul hayal ediyoruz ki deprem endişesi kalmayacak. Trafik çile olmaktan çıkacak. Sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, kimsenin kendini yalnız hissetmediği İstanbul.

"Verdikleri vaatleri bile hatırlamadılar"

İstanbul liyakatsizliğin kurbanı oldu. Depreme hazırlayacağız değdiler tek çivi çakmadılar. İstanbul'da trafik çileye dönüştü. İstanbul'un kaynaklarını yetim hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. Bunu da yüzleri kızarmadan savundular. İsrafı bitirdik dediler en büyüğünü yaptılar. Kadınlarımıza karşı bile ev hanımı ve çalışan kadınlar diye ayrımcılık yaptılar. Binlerce kadın emekçimizin ekmeği ile oynadılar.

Verdikleri vaatleri bile hatırlamadılar, bu milleti kandırdılar. Biz onların savurduğu paraları İstanbul projelerine kullanacağız. Onların kariyeri için kullandığı kaynakları İstanbul'a harcayacağız.