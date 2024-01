Murat Kurum'un İstanbul projelerini açıkladığı programa Prof. Dr. Naci Görür de katıldı

Takip Et

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul’a yönelik projelerini açıkladı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu” programında konuşan Murat Kurum, deprem gerçeğine dikkat çekerek İstanbul’u afetlere hazır hale getireceklerinin sözünü verdi.

Naci Görür de katıldı

Kurum'un projelerini ve seçim vaatlerini açıkladığı programa Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de katıldı. Kurum, açıklamasında Naci Görür'ün adını da geçirdi. Kurum, "Naci Görür hocamız da burada deprem bir milli güvenlik sorunudur. Deprem terörle mücadele kadar önemli bir meseledir" ifadelerini kullandı. İBB Başkan adayı, İstanbul'daki deprem tehlikesine karşı projelerine ilişkin şunları söyledi:

“Bizim şu an 39 ilçemizde toplam 7,5 milyon evimiz ve işyerimiz var. Bunun 1,5 milyonu maalesef risk altında. 600 bin konutumuzun bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor. 2019 yerel seçimlerinden önce; ‘deprem seferberliği ilan ediyoruz’ denmişti. ‘İstanbul’u 5 yılda depreme hazırlayacağız’ denmişti. ‘Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz’ hedefi konulmuştu. Aslına bakarsanız bizim kayıp 5 yıl olarak tarif ettiğimiz durum işte budur; söz verdiğinin yüzde 5’ini bile yapamamaktır. Dönüşüm meselesi ciddiyet ister, sorumluluk duygusu ister. Çünkü bu, insanımızın barınma hakkıdır, güvenli yaşama hakkıdır. Milletimizin bu haklarını bugüne kadar kimsenin insafına terk etmedik, bundan sonra da asla terk etmeyeceğiz. İstanbullulara söz! İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Bunun için de; ülkemizin geleceğini değiştirecek kentsel dönüşüm hamlemizi süratle başlatacağız. 5 yılda 39 ilçemizde; yatay mimari eksenli, komşuluk ilişkilerini odağına alan, nüfusu tek bir kişi bile artırmayacak olan tam 650 bin konut inşa edeceğiz. Yeni güvenli, huzurlu yuvalarımızın 300 binini, adeta bilinçli bir şekilde durdurulan KİPTAŞ eliyle yapacağız. 15 Nisan’da hemen başvuruları alacağız. Yarısı bizden diyerek; 700 bin lira hibe destek vereceğiz. İlave olarak; 700 bin lira kredi desteği, 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. 18 ayda tamamlayacağız. Yine 250 bin yuvamızı da; vatandaşımızı ve özel sektörümüzü destekleyerek dönüştüreceğiz. Dönüşecek evin bulunduğu alana dair, ‘Kolaylaştırıcı Dönüşüm Planı’ dediğimiz gerekli imar düzenlemelerini hemen hayata geçireceğiz. Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut üreterek, dönüşüme girecek yuva sahiplerine çok düşük fiyatlarla kiralayacağız. Bu projemizden 39 ilçemiz faydalanacak. Konutlar kesinlikle satılmayacak; ihtiyaç duyan tüm hemşerilerimize çok uygun bedellerle kiralanacak. Böylece; İstanbul’da yaşanan yüksek kira fiyatlarına karşı, düşük gelir grubundaki kardeşlerimizi korumuş olacağız”

İstanbul’da merkezi Afet Risk Yönetimi Sistemini hayata geçireceklerini söyleyen Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

İstanbul’un her sokağını, her binasını görebildiğimiz ‘İstanbul Dijital İkizi’ ile tüm afet sürecini yöneteceğiz. Şu anda 39 ilçemizde bulunan toplanma alanlarının; alt ve üst yapılarını afete hazır hale getireceğiz. Yaptığımız tüm planları, çok amaçlı bir bakış açısı ve işlevsel özelliklerle tasarlayacağız. 6 saat içinde afet sonrası hizmetlerin kurulacağı bu alanlar; şimdi birer yeşil alan, dinlenme alanı olarak hizmet verse de; afet anında buralar insanımız için geçici ve güvenli yaşam alanlarına dönüşecek. Yani vatandaşımız normal zamanlarda kreş ya da kütüphane olarak gördüğü bu yerleri; afet zamanında mobil sağlık araçları, jeneratör, yemekhane ve barınma üniteleriyle birlikte birer geçici yaşam alanı olarak kullanacak. İstanbul’un her yerinde yapacağımız tüm toplanma alanlarında 2 milyon kişiye hizmet vereceğiz. Atatürk Havalimanı’na yeni bir afet yönetim merkezi kuracağız. Bu merkezde; mevcut tam donanımlı hastane kompleksimizden yardım ve tıbbi malzemenin lojistiğine; afet anında en çok ihtiyaç duyulan hava, kara ve deniz yollarına bağlantı noktaları yer alacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz, normal zamanlarda İstanbulluların dinlendiği, nefes aldığı bir mekân iken; afet zamanlarında yüzbinlerce vatandaşımızı aynı anda ağırlayacak toplanma alanı olarak hizmet verecek. Bunun yanında; İstanbul’umuza; 6 yeni lojistik destek merkezi de ekleyeceğiz. Afet durumunda; İstanbul’un tüm gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacını kesintisiz olarak buralardan sağlayacağız. İstanbul’umuzu mevcut 2 acil durum hastanemize ek olarak biri Arnavutköy’de diğeri Pendik’te olmak üzere 2 yeni acil durum hastanesine daha kavuşturacağız.”