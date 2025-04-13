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Murat Ongun, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş farklı cezaevlerine sevk edildi

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu olan Murat Ongun, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş farklı cezaevlerine sevk edildi.

Haber Merkezi
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Murat Ongun, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş farklı cezaevlerine sevk edildi
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İBB soruşturması kapsamından tutuklu bulunan Murat Ongun, Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan farklı  cezaevlerine sevk edildi.

Silivri'den 3 farklı cezaevine nakil

Murat Ongun, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna; Tuncay Yılmaz, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna; Fatih Keleş ise Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

Avukat Hüseyin Ersöz duyurdu

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medyadan nakilleri duyurdu. Ersöz, paylaşımı şu şekilde: 

"Aralarında Murat Ongun ve Necati Özkan’ın da olduğu bazı isimlerin başka cezaevlerine sevk edileceği kesinleşti. Bu akşam Adalet Bakanlığı’ndan gelen yazı üzerine sevk işlemleri konusunda bilgilendirildikleri, saat 21’de sağlık kontrollerinden geçirildikleri ve sabah gerçekleşecek sevk işlemleri için eşyalarını toplamalarının istendiği bilgisi teyit edildi.

Bu önümüzdeki günlerde başka sevk işlemlerinin olabileceğinin de izdüşümü olabilir. Ama birkez daha ifade etmek gerekiyor ki tutukluların yargılamaların yapılacağı illerden uzak şehirlerdeki cezaevlerine sevk edilmelerinin Savunma Hakkı ihlali olduğu konusu hukukçular arasında mutabık kalınan bir görüş aynı zamanda."

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