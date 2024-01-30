Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli CHP'nin Çeşme adayı oldu
Cumhuriyet Halk Partisi, Çeşme ilçesinde teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli'yi aday gösterdiğini duyurdu.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak 200’den fazla adayını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir adayları da belli oldu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yeniden aday gösterilmedi. Soyer'in yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.
CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının yanı sıra İzmir'in ilçelerinde aday gösterilen isimler de belli oldu.
Adaylar arasında dikkat çeken isimlerden biri Lal Denizli oldu. MYK ve PM'nin onayıyla Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'den aday gösterildi.
Lal Denizli kimdir?
Mustafa Denizli ile Çiğdem Kayalı'nın kızı olarak 1991 yılında dünyaya geldi.
Pierre Loti Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü bitirdi. Ardından Uluslararası İlişkiler üzerine yüksek lisans yaptı.
Lal Denizli, CHP Gençlik Kolları’nda aktif olarak çalışıyor.