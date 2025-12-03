  1. Ekonomim
  3. Mustafa Destici: Gençler işe alınmasın diye bir tezimiz yok, bu zaten anayasaya da aykırı
Mustafa Destici: Gençler işe alınmasın diye bir tezimiz yok, bu zaten anayasaya da aykırı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri kamuda işe almayacaksın" sözlerine açıklık getirdi. Destici, "İyi niyetli olan herkes bunu anladı" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Olağan İl Kongresi'nde şöyle konuşmuştu:

"Gençlerimizin çocuk sahibi olmasını teşvik etmeliyiz. Teşvikler, evlenenlere yardımlar, faizsiz krediler var ama bizce daha somut adımlar atılması lazım. Örneğin çok radikal bir şey söyleyeceğim. İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenlerikamuda işe almayacaksın. Çünkü bu millet bizim, bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir."

"İyi niyetli olan herkes bunu anladı"

Sözleri kamuoyunda gündem olan Destici, yeni bir açıklama yaptı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Destici, şunları söyledi:

"Gençler işe alınmasın diye bir tezimiz yok. Bu zaten anayasaya da aykırı. Biz neden bu ifadeyi kullandık? Bu konuya dikkat çekmek için kullandık. İyi niyetli olan herkes bunu anladı.

Bizi arayıp tebrik eden var, teşekkür eden var. Art niyetliler de var. Bu art niyetliler bizi itibarsızlaştırmak için, sözümüzün değerini düşürmek için, bizi gençlerle karşı karşıya getirmek için birkaç tane niyeti bozuk olanlar kasıtlı olarak farklı lanse ettiler.

İyi niyetli olarak değerlendirenlerden de payımıza düşeni alıyoruz. Bilerek bir yanlışın içinde olmadık. Hatamız olabilir, hatamızdan da geri adım atmasını biliriz."

