Mustafa Sarıgül koruması kimdir? İlk kez kimliğini açıkladı...

Dün gece X'te yayılmaya başlayan video kaset ve görüntü iddialarından sonra Mustafa Sarıgül hemen açıklama yaparak videonun tamamen montaj olduğunu açıklamıştı. Ardından Sarıgül, bugün de açıklamalarına devam ederek koruması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki Mustafa Sarıgül koruması kimdir, adı ve görevi belli mi? İşte tüm detaylar...

MUSTAFA SARIGÜL KORUMASI KİMDİR?

Mustafa Sarıgül korumasının kimliği ve görevi hakkında Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'a konuştu ve, "Görüntüler tamamıyla montaj. Kimin bunu yaptığını elbet bulacağız. Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. Görüntülerde montaja maruz bırakılan kişi bir devlet memuru değil. Bizimle beraber 25 yıldır koruma ekibimizde yer alan arkadaşımız" dedi. Ayrıca ortaya çıkan görüntüleri kesin bir dille yalanlayan Sarıgül, "50 yıllık siyasi hayatımda çok engellerle çok zorluklar karşılaştım ama böylesi bir kahpelikle böyle bir aşağılık olayla karşılaşmadım" diye konuştu.

MUSTAFA SARIGÜL VİDEO KASET HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya platformlarında yayılan görüntülere ilişkin X hesabı üzerinden açıklama yaparak, "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.

MUSTAFA SARIGÜL KİMDİR?

Mustafa Sarıgül, 15 Kasım 1956'da Erzincan'ın İliç ilçesinde doğmuş Türk siyasetçidir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra iş dünyasında yer aldı ve 1987 yılında Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den (SHP) İstanbul Milletvekili seçilerek siyasete adım attı. 1999-2014 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürüttü ve bu dönemde özellikle kentsel dönüşüm projeleri ile dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılarak Türkiye Değişim Hareketi'ni kurdu ve daha sonra Türkiye Değişim Partisi'ni (TDP) kurarak genel başkanlığını üstlendi.