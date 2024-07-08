MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'emeklilere zam' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına zam yapılacağı iddialarıyla ilgili "Şimdi emekli konusuyla ilgili bir konu üzerinde çalışılıyor. Bugün ve yarın da bu çalışma devam edecek." açıklamasında bulundu

MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Avrupa'da aşırı sağın yükseldiğini görüyoruz. Avrupa demokrasilerinin geleceği açısından önemli bir konu.

Sel ve yangınlarda zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Dikkatsizliklerle üzücü tablolar ortaya çıkabiliyor. Bu sebeple piknik alanlarında çok dikkatli olunmalı.

"Merih'i hedef alırken PKK'ya sessiz kalıyorlar"

Milli takımımızdaki 'bizim çocukları' tebrik ediyoruz. Merih'e verilen ceza kabul edilemez. Bu cezanın kararından önce belli mahfillerde yayınlanması burada siyasi gölge olduğunu gösterdi. Söz söylemesi gereken Avrupalı siyasetçiler. Merih'i hedef alırken PKK'ya sessiz kalıyorlar. Bu tip durumlarda aşırı ırkçılık arayan seçim sonuçlarına ve toplumundaki gelişmelere baksın.

"İsrail'i tehlikeye atan Netanyahu'dur"

En önemli meselemiz Gazze'deki olaylar. Bir tıp örgütü tarafından yeni rakamlar açıklandı. Facianın zannedilenin ötesinde olduğu belirlendi. Yahudilerin bilmesi gereken İsrail'i tehlikeye atan Netanyahu'dur. Netanyahu barbarlığına tavır alınmadığı sürece barıştan bahsetmenin sahiciliği yok.

"Suriye toprak bütünlüğünden yanayız"

Normalleşme konusu tüm dünyada da gündem oldu. Tutumumuzu sürdürüyoruz. Suriye toprak bütünlüğünden yanayız. Milli birliğine karşı tutum içinde olunmasını hoş görmeyiz. Biz Cenevre ve Astana sürecini birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük. Oradaki varlığımız Suriye toprak bütünlüğüne karşı değildir.

Emeklilere zam hazırlığı

Şimdi emekli konusuyla ilgili bir konu üzerinde çalışılıyor. Bugün ve yarın da bu çalışma devam edecek. Karar verilmiş değil. Fakat bir karar verilmediği için şu zamana yetişir, yetişmez diyemeyiz. Orta Vadeli Programın korunması esas olmak üzere toplumun her kesiminin yanında olacağız.

"Esad'a bir davet gerçekleşmedi"

Henüz bir davet gerçekleşmedi. Zamanı ve nerede olacağı çalışılan eylem planı çerçevesinde olacak. Şu anda bir davet gerçekleşmedi.