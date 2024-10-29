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Naci Görür'den Antalya depremi açıklaması

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremle ilgili "Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıyor. Deprem üstteki Anadolu Levhası üzerinde olmalı" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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Naci Görür'den Antalya depremi açıklaması
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında Akdeniz'de saat 19.43'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bilimci Naci Görür'den yaşanan Antalya depremi hakkında açıklama geldi.

"Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıyor"

Prof. Dr. Naci Görür'ün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar muhtemelen Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonunda, Demre açıklarında 4,5 deprem oldu. Bu zonda Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıyor. Deprem üstteki Anadolu Levhası üzerinde olmalı. Sevgiler" ifadelerine yer verdi. 

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