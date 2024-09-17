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Narin Güran cinayeti: Diyanet, Tavşantepe İmamı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Narin'in öldürüldüğü Tavşantepe Köyü imamı hakkında soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
AA
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Narin Güran cinayeti: Diyanet, Tavşantepe İmamı hakkında soruşturma başlattı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R.K. hakkında soruşturma başlattı.

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin Güran'ın yaşadığı Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R.K. ile ilgili sosyal medyada ve basında yer alan iddialara ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığınca soruşturma açıldı.

İmam R.K, Narin'in ölümü ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Narin Güran soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan imam R.K., 11 Eylül'de serbest bırakılırken inceleme sırasında telefonunda pornografik görüntüler bulunduğu öne sürülmüştü.

Müfettişlerin, imamın Tavşantepe’deki yaz Kuran kursunu süresi bitmesine rağmen neden açık tuttuğunu araştıracağı da belirtildi.

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