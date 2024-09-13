Narin Güran cinayetinde amcanın eşi Melek Gürna'ın ifadesi ortaya çıktı: Eşimden şüphelendim

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüphelinin savcılıktaki sorguları tamamlandı. Soruşturma kapsamında aralarında anne Yüksel Güran, abi Enes Güran ve amcanın da bulunduğu sekiz zanlı tutuklandı. Dört kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 10’a yükseldi.

"Narin 8 yaşında olduğundan ve araba süremeyeğinden dolayı eşimden şüpheledim"

Gazeteci İsmail Saymaz, amca Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın verdiği ifadedeki detayı Halk TV'de anlattı Melek Güran ifadesinde "Şüphelendiğiniz kimse var mı sorusuna "Eşim Salim'in kullandığı 47 KF 388 plakalı araç aslında kardeşi Fuat Güran'ınındır. Kendisi Van'da olduğu için aracı eşim kullanıyordu. Bu araç içinde yapılan incelemede DNA tespit edilmiş. Narin'in kaybolduğu gün aracı eşim kullanıyordu. Gün boyu araç eşim Salim'deydi. Narin 8 yaşında olduğundan ve araba süremeyeğinden dolayı eşimden şüpheledim. Başka da şüphelendiğim kişi yoktur." yanıtını verdi.

6 kişi görüşmeleri silmiş

Saymaz, 6 kişinin telefon görüşmelerini sildiğini de anlattı.

"Neden sildikleri hakkında fikrim yok ama gizli bir şey varsa silmiş olabilirler"

Saymaz "Amcalar Kurtuluş, Fuat ile Salim'in oğlu Devran ve Salim'in kızkardeşinin 2 oğlu da aynı güne ait vatsap görüşmelerini silmişler. Bunlardan üçü amca. Bunun üzerine Melek Güran'a soruyorlar: Sizce bu normal mi diye. Neden sildikleri hakkında fikrim yok ama gizli bir şey varsa silmiş olabilirler" diyor." ifadelerini kullandı.