Narin Güran cinayetinde Meta, silinen konuşmaları gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Silinen mesajlarda ne vardı?

Tutuklu amca Salim Güran'ın sildiği WhatsApp mesajlarının da soruşturmada kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

Amca, silinen mesajların Narin ile ilgili olmadığını iddia etse de bunun gerçekliği soruşturma sürecinde ortaya çıkacak.

Meta, konuşmaları gönderecek mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mesajların geri getirilip getirilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı.

Meta'nın bütün platformlarına temsilcilerin atandığını hatırlatan Uraloğlu, "Her halükarda muhattabımız var" dedi.

Meta ile görüşme sağlandığını ancak mesajları depolamadıklarını dile getirdiğini aktaran Uraloğlu, "Bildiğimiz kadarıyla dünyanın hiçbir yerinde verilmedi" diye konuştu.

Çözüme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, "Ancak bulut teknolojileriyle depolanmışsa oradan bulunur. Ulaşabildiğimiz kadarıyla biz bilgileri kendilerine vermeyi sürdürüyoruz" dedi.