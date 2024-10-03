Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: Eş zamanlı baskın yapıldı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinin Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve cesedi 8 Eylül’de köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunan Narin Güran soruşturması genişletildi.

Cinayet günü küçük kızı gömen itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın dere yatağında bulunduğu saatlerde farklı 2 kişinin daha olay yerinde tespit edildiği görüntülerle ilgili TÜBİTAK’ın hazırlayacağı bilirkişi raporu beklenirken, jandarma timleri komşu köylerde bazı evlere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Komşu iki köye eş zamanlı baskın

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Tavşantepe Köyü'ne komşu olan Gönenli Köyü ile Çarıklı beldesinde itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın birinci derece yakınları, akrabaları ile oğlunun evine baskın gerçekleştirildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Sorgu Hakimliği'nden alınan arama ve el koyma kararıyla evlerde arama yapan jandarma bazı dijital materyaller ile delil niteliği taşıyabilecek şüpheli görülen bazı eşyalara incelenmek üzere savcılığın talimatıyla el koydu.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Narin’in kaybolduğu gün ve saatte köyde ikamet etmediği ve hiçbir işi olmadığı halde Nevzat Bahtiyar’ın ağabeyi A.B’nin köyde bulunduğu kaydedildi.

Olay günü köyde ve şüpheli tedirgin sorular

Buna dair tanık ifadeleri ve bazı kamera görüntüleri olduğu bildirildi.

Bahtiyar’ın ağabeyinin olay gününden sonraki günlerde de köyde arama faaliyetlerini yakından takip ettiği, askerlerin hangi yöne doğru arama yaptıklarını sürekli takip ettiği, küçük kızın ailesi ve akrabalarına sık sık, “Askerler nereye baktılar. Dereye de baktılar mı? Nereler arandı, bir şey bulabilmişler mi?” şeklinde tedirgin ve şüpheli tavırlar sergilediği kaydedildi.

Nevzat Bahtiyar’ın eşinin de, küçük kızın kaybolmasından sonra köyde sürekli olarak, “Biz zaten gidiyoruz buralardan. İstanbul’a yerleşeceğiz” şeklinde sözler sarf etmiş olması nedeniyle komşu iki köydeki yakınları ile oğluna ait eve baskınların düzenlendiği bildirildi.

Şahin göz kamera tespit etmişti

Olay günü saat 15.40 ile 16.30 arasında dere yatağında aracı 50 dakika boyunca sabit park halinde görülen Nevzat Bahtiyar’ın şahin gözü kamerasına yansıyan görüntülerinde, cesedi gömdükten sonra aracıyla Çarıklı beldesi istikametine doğru stabilize yoldan seyir halinde devam ederek aynı gün bu beldede ikamet eden oğlunun evine gittiği tespit edilmişti.

Tutukluluğu 1 ay olunca dosyayı hakime gönderildi

Bu arada amca Salim Güran’ın 2 Eylül günü tutuklanması nedeniyle tutukluluğu dün birinci ayını doldurduğu için CMK’ya göre ayda bir tutukluluk incelemesi zorunlu olması nedeniyle soruşturmayı yürüten 3 savcı, dosyayı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi.

Dosyayı delilleriyle bir bütün olarak inceleyen nöbetçi hakimlik, TÜBİTAK’tan çözümü yapılması beklenen bilirkişi raporu ile yine ev, araç ve bazı eşyalar üzerinden elde edilen bazı örneklerle ilgili tutuklanan şüphelilere ait DNA bulgusu olup olmadığına dair Van Jandarma Kriminal Laboratuarı'ndan beklenen raporun henüz dosyaya gönderilmediğine dikkat çekti.

Sulh Ceza Hakimliği, delillerin henüz toplanmadığını, amca Salim’in bu aşamada kaçma, delilleri karartma, tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimali bulunduğunu ifade etti.

Jandarma, savcılık ve sorgu hakimliğindeki ifadelerinde çelişkiye düştüğü belirtildi.

Hakimlik kararında, sadece Salim’in kullandığı aracın koltuğunda elde edilen lekenin Narin’e ait DNA içerdiğinin uzmanlık raporuyla sabit olduğu, olaydan hemen sonra telefonundaki arama kayıtları ile WhatsApp yazışmalarını silmesi ve soruşturmanın devam etmesi nedeniyle tutukluluğunun devamına karar verildi.

Tutukluluk devam denilerek dosya savcıya iade edildi

Kararda, tüm dosya kapsamı bir bütün olarak incelendiğinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. Maddesi'nde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, Anayasa’nın 19. Maddesinde yer alan kuvvetli belirtinin ve CMK’nın 100/1. Maddesinde öngörülen somut delillerin mevcut olduğu vurgulandı.

Suça öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, suçun katalog suçlardan oluşu, verilmesi beklenen cezaya göre kaçma ihtimalinin kuvvetli olması dikkate alındığında, tutuklanma tedbirinin ölçülü olduğu bildirildi.

Sulh Ceza Hakimliği, ev hapsi, yurtdışına çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağından dolayı tutukluluk halinin devamına karar verip, dosya yeniden soruşturmayı yürüten 3 savcıya iade etti.

11 kişinin tutukluluğa itirazı da reddedildi

Öte yandan aralarında Narin’in annesi ve ağabeyinin de bulunduğu Güran ailesine mensup 10 kişi ile itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın da tutukluluk durumuna avukatları itirazda bulundu.

Bu itirazları da inceleyen Sulh Ceza Hakimliği tüm tahliye taleplerinin reddine, şüphelilerin mevcut delil durumuna göre tutukluluk halinin devamına karar verdi.