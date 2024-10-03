Narin'in benzinlikte battaniyeye sarılı görüntüleri bulunamadı! Hesap sahte, bilgiler doğru çıktı

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Amca Salim Güran'ın gözaltına alındığı gün Murat Çınar Çatalca adlı bir kişi, sosyal medya hesabından amcanın benzin istasyonuna gelerek ıslak mendil aldığını ve aracın ön koltuğunda üstü battaniye ile sarılı Narin'i gördüğünü iddia etmişti. Yaptığı paylaşımda görüntüleri bizzat elden jandarmaya teslim ettiğini iddia eden Çatalca, amca Salim Güran'ın Yüksel Güran'la telefon görüşmeleri olduğunu da öne sürerek dikkat çekmişti. Yapılan çalışmalarda benzincide Çatalca'nın çalışmadığı ve böyle bir görüntünün de olmadığı ortaya çıktı. İncelenen hesabın da yurt dışından giriş yapılan sahte bir hesap olduğu belirlendi. Daha sonra gözaltına alınıp tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın da o paylaşımları içeren bazı bilgileri ifadesinde dile getirmesi dikkat çekti.

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde öldürülen Narin Güran'ın cesedi cinayetten 19 gün sonra bir dere yatağında çuval içinde bulundu. Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında Narin'in amcası kasten öldürme, annesi, abisi ve yengesi kasten öldürmeye iştirak etmek; diğer akrabaları ise suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etme suçlamasıyla tutuklandı.

Amcanın gözaltına alındığı gün 2 kişinin paylaşımı dikkat çekmişti

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Narin kaybolduktan sonra arama çalışmaları yapan jandarma ekipleri, önce Narin'in ağabeyi Enes Güran'ı gözaltına aldı. Enes Güran serbest bırakıldıktan sonra bu kez köyün muhtarı ve Narin Güran'ın amcası Salim Güran gözaltına alındı. Amca Salim Güran'ın gözaltına alındığı gün sosyal medyada Murat Çınar Çatalca ve ardından Yusuf Mahir Koçyiğit adlı iki kişinin paylaşımları dikkat çekti.

Murat Çınar Çatalca, yaptığı paylaşımda şu iddialarda bulunmuştu:

"Salim Güran köyün muhtarıdır HTS kayıtlarında olay öncesi ve sonrası da Narin Güran'ın annesi ile hem mesajlar hem de arama kayıtları var, olay günü Narin kaybolduktan 15-20 dakika sonra Salim Güran kendi aracıyla hızla köyden çıktı, yakıtını da almıyor, bir petrole giriyor, marketten ıslak mendil alıyor. Kamera kayıtları alındı yemin ederim. Kamera kayıtlarını kendim verdim jandarma komutanına ve benim görüntülerden hiçbir şey paylaşmamam istendi hatta bu delilleri medyaya vermekten ceza alırım denildi. Bu muhtar Narin'in erkek kardeşi Enes ile de görüşüyordu. Telefon kayıtlarına göre olay sonrası ve kamera kayıtlarında ne yazık ki Narin ya baygın ya da Salim elleriyle boğmuş vaziyette yatıyor ön koltukta ve üstünde koyu kahve renginde bir battaniye vardı. Muhtarı petrol çalışanları da tanıdığı için şüphe yoktu ayrıca muhtarın telefonu kapalıydı ve 2 saat sonra köye karanlıkta dönüyor. Bu sefer köye döndüğünde sanki hiçbir şeyden habersiz gibi davranıp ne olmuş Narin'e diye ağlamış, üzüntü süsü vermiştir."

Yusuf Mahir Koçyiğit isimli hesap, Murat Çınar Çatalca'nın paylaşımını doğrulamıştı

Murat Çınar Çatalca'nın bu paylaşımının altında dikkat çeken bir başka paylaşım da Yusuf Mahir Koçyiğit adlı kişiden geldi.

Koçyiğit, paylaşımında "Arkadaşlar Murat Çatalca çalıştığımız petrolün market görevlisidir. Dedikleri gerçektir. Yanılgı veya yalan yoktur içinde. Salim Güran petrole aracı hızlı biçimde kullanarak geliyor. Islak mendil alıyor aracı da marketin önüne çekmiyor oto yıkama tarafına park ediyor. Islak mendil alıyor, araca biniyor, çıkıp gidiyor" diye yazdı.

Hesaplar sahte çıktı

Bu paylaşımdan 2 gün sonra amca Salim Güran tutuklanarak cezaevine gönderildi. Amca Salim Güran'ın tutuklanmasıyla jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Sosyal medya hesabında bu paylaşımları yapan Murat Çınar Çatalca ile Yusuf Mahir Koçyiğit araştırıldı. Yapılan araştırmada bu iki ismin benzin istasyonunda çalışmadığı ve köyde öyle iki isimden kimsenin olmadığı belirlendi. İncelenen hesapların sahte hesaplar olduğu belirlendi.

24 kişi gözaltına alındı

Geniş çaplı başlatılan soruşturma kapsamında bu paylaşımdan sonra Narin'in cansız bedeni 8 Eylül günü derede çuval içinde gömülmüş olarak bulundu. O gün düzenlenen operasyonda Nevzat Bahtiyar'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Alınan ifadelerde Narin'in cansız bedenini çuvalın içine koyarak götürüp dereye gömdüğü belirlenen kişinin Nevzat Bahtiyar olduğu ortaya çıktı.

Battaniye detayı itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde de çıktı

Nevzat Bahtiyar jandarma ve savcılıkta verdiği ilk ifadesinde çarpıcı iddialarda bulundu. İfadesinde olay günü yolda Salim Güran'ın kendisine selektör yaparak durdurduğunu belirten Bahtiyar, "Bana içme suyu ile ilgili bir şey söyleyeceğini düşünerek bekledim. Salim Güran aracından inerek aracıma doğru geldi. Ben de araçtan indim. Salim Güran bana eliyle aracın ön yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı hareketsiz yatan insan olduğunu anlayınca şaşırdım ve tereddüt ettim. Salim Güran, 'Aileni iyi düşün. Sana 200 bin lira veririm. Aracında torba var mı?' dedi. Aracımın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Güran oradan ayrılmadan önce 'göl' diye tabir ettiğimiz 'Eğertutmaz Deresi'ne doğru götür' diyerek eliyle orayı işaret etti. Oraya götürüp gömdüm" dedi.

Bahtiyar'ın ifadesi sosyal medya paylaşımıyla uyuşuyor

Nevzat Bahtiyar'ın ilk ifadesinin, sosyal medyada paylaşımda bulunan Murat Çınar Çatalca'nın paylaştığı bazı bilgilerle uyuşması dikkat çekti. Murat Çınar Çatalca, paylaşımında Narin'in amca Salim'in aracının ön koltuğunda yattığı ve üzeri battaniye ile örtüldüğünü söylemişti. Bahtiyar'ın da ilk ifadesinde bu bilgiyi doğrular şekilde konuştu.

Ayrıca Murat Çınar Çatalca'nın paylaşımında amca Salim Güran'ın anne Yüksel Güran ile Narin'in kardeşi Enes'le görüşmelerine de dikkat çekmesi de bir tesadüf olup olmadığı bilinmiyor. Çünkü Bahtiyar ikinci ifadesinde, Salim Güran'ın annesi Yüksel Güran ve yengesi Maşallah Güran'la ilişkisi olduğunu iddia etmişti.

Narin bulunmadan 'boğuldu' diye yazdı

Bir dikkat çeken ayrıntı da Narin'in cesedi bulunmadan önce paylaşımda bulunan Murat Çınar Çatalca'nın amca Salim Güran’ın Narin’i elle boğduğunu iddia etmesi. Çatalca’nın bu paylaşımından 8 gün sonra cesedi bulunan Narin'in boğularak öldürüldüğü belirlenmişti.

Hesap sahte, bilgiler doğru

Yapılan çalışmalarda Salim Güran’ın benzin istasyonuna gittiği ancak ıslak mendil almadığı belirlendi. Gittiği saatte paylaşım yapan Murat Çınar Çatalca’nın saatiyle de uyuşmadığı belirlendi. Ancak bu bilgilerin dışında diğer bilgilerin çoğunun doğru çıkması bu paylaşımı yapan Murat Çınar Çatal'ın kim olduğu merak konusu oldu.

Sahte hesap olmasına Narin'in, Salim'in ön aracında ve üstünde battaniye olmasını, boğularak öldürülmesi ve birinci derece şüpheli gösterilen Salim'in öldürdüğünü iddia etmesi dikkat çekti.

Battaniye bulunamadı

Arif Güran'ın evdeki tüm halılar DNA araştırması amacıyla Van Jandarma Kriminal Laboratuvara gönderilirken Nevzat Bahtiyar’ın ifadesinde ve sahte hesabın paylaşımında geçen Narin'in sarıldığı belirtilen battaniye ise bulunamadı. Jandarmanın yaptığı tüm çalışmalara rağmen battaniyenin nerede olduğuna dair bir ipucuna rastlanmadı.