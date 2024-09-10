Narin Güran'ın ölümünde yeni detay: Kırmızı otomobil itirafçıyı yakalattı

Narin Güran, en son 21 Ağustos günü saat 15.15’te eve giderken okulun güvenlik kamera görüntüsüne yansımıştı. Karadan ve havadan arama çalışmaları devam ederken 19’uncu gün 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, mahalleye yakın mesafeden geçen Eğertatmaz Deresi’nde üzeri taşla örtülmüş ve çalılarla gizlenmiş şekilde çuval içerisinde bulundu.

Devam eden soruşturmada yeni detaylara TRT Haber ulaştı.

Kırmızı otomobil itirafçıyı yakalattı

Çok yönlü sürdürülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Narin’in cansız bedeninin bulunduğu dereye çıkan yol ve bölgedeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Saniye saniye incelenen kamera görüntülerden Narin’in kaybolduğu bildirilen 21 Ağustos günü Eğertutmaz Deresi'ne giden patikada, kırmızı bir otomobilin saat 15.40 ile 16.30 arasında 50 dakika boyunca park halinde olduğu tespit edildi.

Ekipler, plakasını tespit ettikleri kırmızı otomobili bulup sürücüsü sıva ustası N.B.’ye ulaştı. Yapılan sorguda N.B., Narin’in cansız bedenini nasıl amcadan alıp, dereye gömdüğünü anlattı.

Jandarma, Meta'dan silinen WhatsApp konuşmalarını istedi, talep reddedildi

Bu arada güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Jandarma Genel Komutanlığı, Meta şirketinden amca ve sıvacının silinen Whatsapp konuşmalarını istedi. Ancak olumsuz yanıt aldı.

Soruşturma kapsamında gözaltındaki 24 şüphelinin çapraz sorguları devam ederken, yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.