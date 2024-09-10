  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Narin Güran’ın DNA sonuçları çıktı! Gerçek babasının kim olduğu belli oldu
Takip Et

Narin Güran’ın DNA sonuçları çıktı! Gerçek babasının kim olduğu belli oldu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili soruşturmada, küçük kıza ait DNA sonuçları çıktı!

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Narin Güran’ın DNA sonuçları çıktı! Gerçek babasının kim olduğu belli oldu
Takip Et

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın, tutuklu amcası Salim Güran'ın gerçek babası olduğu iddialarına ilişkin DNA testinin sonucu belli oldu.

Yapılan testin sonucu çıktı

Devam eden Narin Güran soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. TV 100'ün haberine göre Narin'in biyolojik ailesinin tespiti için Anne ve babasından DNA örnekleri alınmıştı. Yapılan testin sonucu çıktı.

Amcası bilinen ve tutuklu olan Salim Güran'ın Narin Güran'ın babası olduğu yönünde iddialar vardı. Yapılan DNA testiyle bu iddialar yalanlanmış oldu. Yapılan test sonucunda; Narin'in biyolojik ailesinin bilinen ailesi çıktığı öğrenildi.

Fındık ve mısıra alternatif dikilen aronyada hasat zamanı!Fındık ve mısıra alternatif dikilen aronyada hasat zamanı!Ekonomi

 

Erzurum'da ilginç görüntüler! Vatandaşlar cep telefonuyla kaydettiErzurum'da ilginç görüntüler! Vatandaşlar cep telefonuyla kaydettiGündem

 

Gündem
Narin Güran'ın ölümünde yeni detay: Kırmızı otomobil itirafçıyı yakalattı
Narin Güran'ın ölümünde yeni detay: Kırmızı otomobil itirafçıyı yakalattı
Kızı okuma yazma öğrenemedi, anne şüphelendi: Özel okulda sahte öğretmen iddiası
Kızı okuma yazma öğrenemedi, anne şüphelendi: Özel okulda sahte öğretmen iddiası
Bolu'da ilanı gördü, ev sahibini aradı, kirayı duyunca şaştı kaldı: 50 bin TL istedi
Bolu'da ilanı gördü, ev sahibini aradı, kirayı duyunca şaştı kaldı: 50 bin TL istedi
Erzurum'da ilginç görüntüler! Vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti
Erzurum'da ilginç görüntüler! Vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti
Bekir Başevirgen: 784 bin 374 kişi kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındı
'784 bin 374 kişi kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındı'
Türkiye'nin BRICS başvurusu ne anlama geliyor?
Türkiye'nin BRICS başvurusu ne anlama geliyor?