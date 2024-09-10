Narin Güran’ın DNA sonuçları çıktı! Gerçek babasının kim olduğu belli oldu

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın, tutuklu amcası Salim Güran'ın gerçek babası olduğu iddialarına ilişkin DNA testinin sonucu belli oldu.

Yapılan testin sonucu çıktı

Devam eden Narin Güran soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. TV 100'ün haberine göre Narin'in biyolojik ailesinin tespiti için Anne ve babasından DNA örnekleri alınmıştı. Yapılan testin sonucu çıktı.

Amcası bilinen ve tutuklu olan Salim Güran'ın Narin Güran'ın babası olduğu yönünde iddialar vardı. Yapılan DNA testiyle bu iddialar yalanlanmış oldu. Yapılan test sonucunda; Narin'in biyolojik ailesinin bilinen ailesi çıktığı öğrenildi.