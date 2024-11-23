NATO Genel Sekreteri Rutte’den Türkiye ziyareti

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Mark Rutte 25 Kasım 2024 Pazartesi günü Ankara'ya gelecek.

Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelecek.

Genel Sekreter, Türk savunma sanayi temsilcileriyle görüşecek ve Türk Havacılık ve Uzan Sanayii (TUSAŞ) tesislerini ziyaret edecek. Ayrıca Anıtkabir'e, Atatürk'ün Mozolesi'ne çelenk koyacak.

Rutte, ziyaret sırasında basın toplantısı düzenlemeyecek.

Rutte, haziran ayı sonunda selefi Jens Stoltenberg’in ardından NATO'nun yeni genel sekreteri olarak göreve başlamıştı.