Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: Narin'in ağabeyi Enes Güran, cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Diyarbakır Bağlar’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili 12 tutukludan 4’ü hakkında dava açıldı.

İddianamede, Narin Güran'a ait DNA ve kıl örnekleri aracında bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve cesedi taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar’ın olay anında aynı evde oldukları belirtildi. Dördü hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Nevzat Bahtiyar'a dört yıl altı ay hapis cezası verildi

Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan dört yıl altı ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"Nevzat Bahtiyar yoğun bakımda" iddiası

Tutuklu sanıklardan amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana'da cezaevinde tutuklu bulunan sanık Nevzat Bahtiyar'ın yoğun bakıma kaldırıldığını iddia etti.

Daha sonra paylaşımını silen Akdağ, "Nevzat Bahtiyar ile ilgili hastaneye kaldırıldığına yönelik paylaşımımızın teyit edilememesi üzerine yaptığımız harici araştırmada Nevzat'ın durumunun iyi olduğunu öğrendik" dedi.

"Bahtiyar'ın sağlık durumu iyi"

Konuya ilişkin olarak Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz da açıklamada bulundu.

Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığın paylaşımda, "Müvekkil Nevzat Bahtiyar'ın yoğun bakıma alındığına ilişkin iddialar asılsızdır. Sağlık durumu iyi olup herhangi bir sorunu bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Enes Güran intihar girişiminde bulundu"

Bahtiyar'ın avukatı Eryılmaz, bir sonraki paylaşımında ise çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

Dava kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ağabey Enes Güran'ın cezaevinde intihar girişiminde bulunduğunu öne süren Eryılmaz, "Aldığımız bir duyuma göre cezaevinde Enes Güran intihar girişiminde bulunmuş ama şerefsiz ölmemiş! Ölme ölüm size haram!" dedi.