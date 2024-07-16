Okul krizinde yeni gelişme: Fransa'dan bir heyet, Türkiye'ye geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Fransa Büyükelçiliği arasında Türkiye’de eğitim veren iki Fransız okulunun hukuki statüsü konusunda yaşanan anlaşmazlığın krize dönüşmesinin ardından Fransa'dan bir heyetin Çarşamba günü Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Pazartesi günü Pierre Loti Lisesi Okul Aile Birliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye'ye gelecek Fransız heyetin MEB yetkilileri ile görüşme gerçekleştireceği aktarıldı.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Charles de Gaulle ve Pierre Loti okullarının hukuki statüsüyle ilgili yaşanan soruna ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden pazar günü yaptığı açıklamada, “Paris’ten bir heyetin, Türk Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmek ve diyaloğu devam ettirmek üzere Türkiye’ye gelmesi için bir ziyaret düzenliyoruz,” bilgisi verilmişti.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, “müzakereleri bir çözüme ulaştırmaya son derece odaklı bir şekilde sürdürmeye kararlı” olduklarını belirtti.

Ne olmuştu?

Ankara'daki Charles de Gaulle ve İstanbul'daki Pierre Loti liseleri, Türkiye’deki Fransız elçiliğine bağlı iki okul.

İki okul da doğrudan Fransız Milli Eğitim Bakanlığı ve Yurt dışı Fransız Eğitim Ajansı (AEFE) tarafından yönetiliyor. Okulun eğitim-öğretim kararları direkt olarak AEFE tarafından alınıyor ve denetleniyor. Müfredat, AEFE’nin tüm dünyada eğitim veren kurumları ile uyumlu olarak düzenleniyor.

İki Fransız okulunun Türkiye'den resmi onayı bulunmuyor. Bu durumda iki okul da MEB tarafından resmi olarak tanınmıyor. Taraflar arasındaki anlaşmazlık da bu noktada başlıyor.

Aralık ayında MEB ve Fransız büyükelçiliği arasında yapılan görüşmelerin ardından 2024 yılı başında iki Fransız okuluna Türk vatandaşı öğrencilerin artık alınmayacağına dair haberler basına yansıdı.

Bir süre sonra, MEB’in iki Fransız okulunda din kültürü ve ahlak dersi verilmesini ve Türk öğretmenlerin çalıştırılmasını istediği iddiaları kamuoyuna yansıdı.

12 Temmuz’da Türkiye Fransız Kültür Merkezi Genel Müdürü ve Kültür Etkinlikleri İşbirliği Müsteşarı Sylvie Lemasson imzasıyla velilere yazılı açıklama gönderildi.

Açıklamada, 2 Temmuz tarihinde MEB’in kendilerine gönderdiği anlaşma taslağının kabul edilmemesi halinde, 2024-2025 öğretim yılından itibaren Türk öğrenci alınamayacağı ve okulda eğitim gören öğrencilerin de Türk okullarına nakledileceğine ilişkin bir nota verildiği belirtildi.

13 Temmuz’da ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda, Fransız yetkililerin sunulan şartları kabul etmemeleri halinde gerekli hukuki prosedürü başlatacaklarını söylemesiyle gerginlik arttı.