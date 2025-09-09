Okullar açıldı, toptanda yumurta fiyatı 50 kuruş attı



VEYSEL AĞDAR

Arz-talep dengesinin fiyatlara yansıdığını kaydeden sektör temsilcileri, okulların açılmasının da fiyat artışının bir diğer neden olarak gösteriyorlar. Toptan yumurta fiyatlarında 20 ila 50 kuruş arasında artış yaşandı. Kayseri’de en fazla fiyat artışı 50 kuruşla yarka yumurtada görüldü. Kayseri’de yarka yumurtanın tanesi 3,60 liradan 4,10 liraya çıktı. Son 2 hafta da Afyon ve Kayseri’de üretici fiyatlarında duble yumurtada 40 kuruş, yeni ana ve yarka ise 80 kuruş artış görüldü. Geçen hafta Afyon’da tanesi 4,80 lira olan duble yumurta 5,10 liraya, yarka yumurtanın tanesi de 4,05 liradan 4,45 liraya çıktı. Kayseri’de de fiyat artışı görüldü. Duble yumurtanın tanesi 4,95 liradan 5,15 liraya, yarka yumurtanın tanesi de 3,60 liradan 4,10 liraya yükseldi.

En fazla artış yarka yumurtada oldu (adet/TL)

Afyon Kayseri

Tarih 1-8 Eylül 8-15 Eylül 1-8 Eylül 8-15 Eylül

Double 4,80 5,10 4,95 5,15

Eski Ana 4,70 5,00 4,85 5,05

Yeni Ana 4,20 4,60 4,00 4,50

Yarka 4,05 4,45 3,60 4,10

Piliç 2,80 3,00 2,40 2,80

Klavuz 2,20 2,40 2,00 2,40