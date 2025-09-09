  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Okullar açıldı, toptanda yumurta fiyatı 50 kuruş attı
Takip Et

Okullar açıldı, toptanda yumurta fiyatı 50 kuruş attı

Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyon ve Kayseri’de son 1 aydır yumurta fiyatında artış sürüyor. Okulların açılmasıyla birlikte toptan yumurta fiyatları 50 kuruş birden arttı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Okullar açıldı, toptanda yumurta fiyatı 50 kuruş attı
Takip Et

Okullar açıldı, toptanda yumurta fiyatı 50 kuruş attı

 
VEYSEL AĞDAR

Arz-talep dengesinin fiyatlara yansıdığını kaydeden sektör temsilcileri, okulların açılmasının da fiyat artışının bir diğer neden olarak gösteriyorlar. Toptan yumurta fiyatlarında 20 ila 50 kuruş arasında artış yaşandı. Kayseri’de en fazla fiyat artışı 50 kuruşla yarka yumurtada görüldü. Kayseri’de yarka yumurtanın tanesi 3,60 liradan 4,10 liraya çıktı. Son 2 hafta da Afyon ve Kayseri’de üretici fiyatlarında duble yumurtada 40 kuruş, yeni ana ve yarka ise 80 kuruş artış görüldü. Geçen hafta Afyon’da tanesi 4,80 lira olan duble yumurta 5,10 liraya, yarka yumurtanın tanesi de 4,05 liradan 4,45 liraya çıktı. Kayseri’de de fiyat artışı görüldü. Duble yumurtanın tanesi 4,95 liradan 5,15 liraya, yarka yumurtanın tanesi de 3,60 liradan 4,10 liraya yükseldi.

En fazla artış yarka yumurtada oldu (adet/TL)

                     Afyon                                  Kayseri     

Tarih            1-8 Eylül  8-15 Eylül    1-8 Eylül  8-15 Eylül

Double            4,80         5,10             4,95            5,15

Eski Ana        4,70         5,00            4,85            5,05

Yeni Ana        4,20        4,60             4,00           4,50

Yarka              4,05        4,45             3,60            4,10

Piliç                 2,80        3,00             2,40            2,80

Klavuz            2,20         2,40             2,00            2,40

Gündem
Hikmet Çetin, Feti Yıldız'la buluştu: MHP'den CHP İstanbul'a kayyum atanmasına ilk yorum
MHP'den CHP İstanbul'a kayyum atanmasına ilk yorum
Sahte paraları minibüsle piyasaya yayacaklardı! Yargıtay sanığın cezasını onadı
Sahte paraları minibüsle piyasaya yayacaklardı! Yargıtay sanığın cezasını onadı
Bakan Yumaklı duyurdu: Aktif hale getirilen hayvan pazarı sayısı 44'e yükseldi
Bakan Yumaklı duyurdu: Aktif hale getirilen hayvan pazarı sayısı 44'e yükseldi
Başakşehir’de ortaokul kantininde yangın paniği: İtfaiye ve veliler harekete geçti
Başakşehir’de ortaokul kantininde yangın paniği: İtfaiye ve veliler harekete geçti
Zeytinlerin yeni evlerine Muhtarlar Danışma Kurulu yön verecek
Zeytinlerin yeni evlerine Muhtarlar Danışma Kurulu yön verecek
Gürsel Tekin: Resmi binamız Sarıyer, oraya gideceğiz
Gürsel Tekin: Resmi binamız Sarıyer, oraya gideceğiz