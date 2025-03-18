"Olasılıksız" ve "Empati" kitaplarının yazarı Adam Fawer, Türkiye'ye geliyor

Yazar Adam Fawer, Türkiye'de birçok şehirde okurlarıyla bir araya gelecek.

April Yayıncılık'tan yapılan açıklamaya göre ABD'li yazar, yeni romanı "Mobius"la kısa bir süre önce beş ayrı şehirde, üç hafta boyunca binlerce okuruyla bir araya gelerek, üniversite ve kitabevi buluşmalarına katıldı.

April Yayıncılık, Adam Fawer'ın yeni Türkiye turnesini Instagram hesabından yayınlanan bir video ile duyurdu.

12 farklı şehirde romanlarını imzalayacak

Fawer, bu kez 12 şehirde romanlarını imzalamak, "Olasılıksız", "Empati", "OZ" ve "Mobius" kitaplarını okurlarına anlatmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Turne kapsamında ünlü yazar, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Nevşehir, Kayseri, Gaziantep, Adana, Denizli, Antalya, Konya ve Mersin'de fuarlarda, kitabevlerinde, kitap kulüplerinde ve üniversitelerde kitapseverlerle buluşacak.

Fawer'ın Türkiye programı, April Yayıncılık'ın sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.