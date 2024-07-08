Ölümlü kazalarla gündemdeydi: Bolu’da sanayi yan yol kavşağı trafiğe kapatıldı
D-100 kara yolunun Bolu kesiminde yer alan sanayi yan yol kavşağı trafiğe kapatıldı. Böylece Ankara yönünden sanayi kesimine dönüşler yasaklandı.
Bolu İl Trafik Komisyonu, D-100 kara yolunun Bolu kesiminde yer alan sanayi yan yol kavşağı için harekete geçti.
Zaman zaman kazaların yaşandığı kavşakta son olarak geçen hafta meydana gelen, 4 otomobilin karıştığı, 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazanın ardından Bolu İl Trafik Komisyonu karar aldı.
Karar doğrultusunda Karayolları ve polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. Kavşak beton bordürlerle trafiğe kapatılarak, Ankara yönünden sanayi kesimine dönüşler yasaklandı.