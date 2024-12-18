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'Ölünce beni kim yıkayacak?' yazılı gizemli afişlerin sırrı çözüldü

Birçok büyük şehirde billboardlarda son günlerde siyah zemin üzerine 'Ölünce beni kim yıkayacak' yazılı afişler dikkat çekiyor. Sosyal medyada  da konuşulan afişlerin sırrı çözüldü.

Haber Merkezi
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'Ölünce beni kim yıkayacak?' yazılı gizemli afişlerin sırrı çözüldü
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Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere çok sayıda kentin işlek noktalarındaki reklam panolarına "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişi asıldı.

Sosyal medyada oldukça merak uyandıran afişlerde herhangi bir logo, imza ya da açıklama yer almadı. 

Afişler, farklı yorumlara neden oldu, hatta 'ürkütücü' olduğu gerekçesiyle tepki topladı.

Sırrı çözüldü

Birçok büyükşehirde reklam panolarına asılan “Ölünce beni kim yıkayacak?” yazılı afişlerin gizemi çözüldü.

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de yayınlanacak 'Gassal' isimli dizisinin tanıtım kampanyasına ait olduğu ortaya çıkan afişler, sosyal medyada da konuşuldu.

Afişlerle ilgili sosyal medya platformlarında paylaşım yapan bazı kullanıcılar, tepki gösterdi. Kullanıcılardan biri, “Kafamızı kaldırıyoruz ve kocaman harflerle bu soru… Psikolojimiz bozuldu” dedi.

'Gassal' dizisinde başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor.

Gassal dizisi TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de yayınlanacak. Yayın tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı.

 

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