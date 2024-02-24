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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 23 Şubat cuma On Numara çekiliş sonucu

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve 923.184,90 TL devretti. İşte 23 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları...

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 23 Şubat cuma On Numara çekiliş sonucu
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23 Şubat 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

23 Şubat 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 23 Şubat cuma akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve 923.184,90 TL devretti. 9 bilen 33 kişi 8.341,20 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

23 Şubat 2024 cuma On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

01, 02, 08, 11, 14, 16, 18, 24, 26, 29, 30, 32, 39, 42, 44, 52, 55, 62, 65, 66, 67, 80

Kazanan kategoriler

Kategori       Kazanan kişi sayısı       İkramiye tutarı

     10                        Devir                     923.184,90 ₺

      9                            33                         8.341,20 ₺

      8                          548                          627,85 ₺

      7                         5.229                        125,00 ₺

      6                        32.366                        21,25 ₺

      0                        56.815                        16,95 ₺

 