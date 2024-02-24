On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 23 Şubat cuma On Numara çekiliş sonucu
On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve 923.184,90 TL devretti. İşte 23 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları...
23 Şubat 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…
23 Şubat 2024 On Numara sonuçları
On Numara çekilişi 23 Şubat cuma akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve 923.184,90 TL devretti. 9 bilen 33 kişi 8.341,20 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;
23 Şubat 2024 cuma On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:
01, 02, 08, 11, 14, 16, 18, 24, 26, 29, 30, 32, 39, 42, 44, 52, 55, 62, 65, 66, 67, 80
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
10 Devir 923.184,90 ₺
9 33 8.341,20 ₺
8 548 627,85 ₺
7 5.229 125,00 ₺
6 32.366 21,25 ₺
0 56.815 16,95 ₺