Önce İlke ÇAG’ın İstanbul Barosu Başkan Adayı Av. Ali Gürbüz oldu

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, 2024 seçimleri için yarışacak başkan adayını belirledi. Grup içerisinde yapılan ön seçimde, şu anki İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Ali Gürbüz, oyların büyük bir kısmını alarak yeni başkan adayı oldu.

Uzun yıllardır İstanbul Barosu’na hizmet eden Av. Ali Gürbüz, önceki yıllarda da 2 sene disiplin kurulu üyeliği, 6 sene Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştı. Av. Ali Gürbüz, son dönemde de İstanbul Barosu’nun Başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun gerçekleştirdiği ön seçime katılım oldukça yüksekti. Mevcut Başkan Av. Filiz Saraç’ın aday olmadığı ön seçimlerde 3 aday yarıştı. Av. Ramazan Çakmakçı, Av. Emir Hüseyin Acar ve Av. Ali Gürbüz’ün aday olarak mücadele ettiği seçimlerde, oyların tamamına yakınını hanesine yazan Av. Ali Gürbüz başkan adayı olarak belirlendi.

Av. Ali Gürbüz, farklı şekilde kazandığı ön seçim yarışının ardından alkışlar eşliğinde çıktığı kürsüden grup üyelerine şu sözlerle seslendi; “Genel Kurulumuzun ön seçim kararına gösterdiğiniz saygıdan ve katılımınızdan ötürü size minnettarım. Grubumuzun demokrasiye ve hukuka ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha gördük. Bugüne kadar çok çalıştık, ancak henüz yolun başındayız. Hep birlikte kazanacağız diyerek çıktığımız yolda, nice başarılara yine beraber imza atacağız” İstanbul Barosu Başkanlık Seçimleri, 2024 yılının Ekim ayında gerçekleşecek. Göreve gelecek isim, Haliç Kongre Merkezinde yapılacak seçimle ve yaklaşık 65 bin avukatın oyları ile belirlenecek.