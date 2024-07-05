Türkiye’nin gizemli obruğu; Yeşilgöz

ALİ ESKALEN - KAHRAMANMARAŞ

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ı her alanda daha ileriye taşımak için çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin turizm potansiyelini daha da artırmak için yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda sadece Kahramanmaraş’ın değil bölgenin en güzel doğal miraslarından Yeşilgöz’de de ikinci etap çalışmaları hızla sürüyor. Türkiye’nin en gizemli obruklarından birisi olan ve akın akın ziyaretçi çeken Yeşilgöz’de gerçekleştirilen yeni yürüyüş yolları, gölet iskelesi, ahşap köprü, çocuk oyun alanı, kent mobilyaları, büfe ve mangal alanlarının ardından ikinci etap kapsamında başlatılan restoranın inşasında da önemli aşama kat edildi.

Devamında turizm tesisine; yeni sosyal alanlar da ilave edilecek. Ulaşım konforu da artırılan Yeşilgöz’de yürütülen ikinci etabın tamamlanmasıyla bölgenin turizm potansiyeli ve katma değeri katbekat artacak.

“Türkiye’nin dört bir yanından şehrimize ziyaretçi çekeceğiz”

Yürütülen çalışmaların bölge ve şehir için önemine değinen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizin en güzel turizm alanlarından Yeşilgöz’ün katma değerini artırmak için başlattığımız ikinci etap çalışmaları hızla ilerliyor. Restoranın inşasında önemli aşama kat edildi. İnşallah devamında kazandıracağımız sosyal donatılarla Yeşilgöz özelinde Kahramanmaraş’ımızın turizm potansiyelini daha da artıracağız. Şehrimizi ziyaret eden misafirlerimizin sayısını artırarak ekonomimize de önemli katkı sağlayacağız. Şehrimizdeki doğal güzellikleri turizme kazandırmak için çok ciddi projelerimiz var. İnşallah bunları bir bir hayata geçirerek sadece komşu şehirlerimizden değil Türkiye’nin dört bir yanından şehrimize ziyaretçi çekeceğiz” cümlelerini kaydetti.