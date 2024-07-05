Türkiye İş Bankası ve Fibabanka'dan POS işbirliği

Türkiye İş Bankası ve Fibabanka'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Fibabanka'nın Gold Kart, Prestige Kart ve Business Kart kullanıcıları, yapılan işbirliği kapsamında Maximum anlaşmalı iş yerlerinde sunulan taksitli alışveriş imkanlarından yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, bankanın ödeme sistemleri alanında yaygın üye iş yeri ağı bulunduğunu belirterek, bireysel ve ticari müşterilerinin kartlı ödemelerdeki ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıya sahip olduklarını aktardı.

Lüle, Fibabanka ile yaptıkları işbirliğiyle Türkiye'de kredi kartıyla taksitli alışveriş imkanını genişlettiklerini kaydederek, "Maximum'un çok sayıda avantajını sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimize alışveriş deneyimlerini daha da kolaylaştıracak çözümler geliştirmek konusunda yürüttüğümüz çalışmalarımızı geniş bir çerçevede sürdürüyor, çeşitli iş ortaklıkları için görüşmeler yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fibabanka Ekosistem ve Platform Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk de "Ekosistem Bankacılığı" yaklaşımını benimsediklerine dikkati çekerek, müşterilerinin alışveriş yaparken finansmana ihtiyaç duydukları an yanlarında olduklarını belirtti.

İşbirliğinin, tüm kart kullanıcılarına sundukları alışveriş olanaklarını genişleten bir adım olduğunu aktaran Ertürk, "Bu işbirliği, tüketicilerimize daha fazla esneklik ve finansal çözüm sunma misyonumuzun bir parçası olarak, sektördeki konumumuzu pekiştiriyor" açıklamasında bulundu.