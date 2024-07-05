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Katılımevim, dev AVM'nin yüzde 70'ini satın aldı

Katılımevim, Bursa Nilüfer'de bulunan CarrefourSA AVM'nin yüzde 70'ini satın aldı. Yatırım tutarı 78.5 milyon dolar olarak açıklandı. Bu gayrimenkul, 60.325 metrekare kiralanabilir alana sahip. İçerisinde 131 normal mağaza, 13 büyük ölçekli mağaza, 1 büyük market ve 1 sinema bulunuyor.

Haber Merkezi
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Katılımevim, dev AVM'nin yüzde 70'ini satın aldı
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Katılımevim Yönetim Kurulu, 1 Temmuz 2024 tarihinde gayrimenkul yatırımlarına devam kararı aldı.

Bu kapsamda Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş.'ye ait mülk satın alındı. CarrefourSA Bursa AVM, 78.519.326 dolar karşılığında Katılımevim portföyüne katıldı.

CarrefourSA Bursa AVM, 100.000 metrekarelik alanı kapsıyor. 

Katılımevim, yatırımcılarına bu gelişmeyi duyurdu. Şirket, büyüme stratejileri doğrultusunda daha fazla yatırım planlıyor.

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