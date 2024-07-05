Seçil Erzan’dan mahkemeye 109 sayfalık mektup

'Özel fon' adı altında aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da olduğu 29 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski banka müdürü Seçil Erzan ile diğer 6 sanığın yargılanması İstanbul 41'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

Sabah'ın haberine göre, kara para aklama ve 6 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat'la aynı koğuşta kalmaya başlayan Seçil Erzan'ın yargılamanın yapıldığı mahkemeye 109 sayfalık mektup gönderdiği ortaya çıktı.

"Yazım çirkin, özür dilerim. Ellerim titriyor" diyerek mahkeme başkanından gerçekleri ispat edebilmesi için yardım talep eden Erzan mektubunda, "Kendimi para diye çıldıran insanların arasında buldum. Benden para alan kişiler, 'Seçil'i görünce gözümüzün önüne dolar geliyor' diye espri yapıyorlardı. Para değil bankaya, Trakya'dan İstanbul'a dahi gelmiyordu" ifadeleri yer aldı. Yazdığı mektupta kimden ne kadar para aldığını ve ne kadar geri ödediğini dile getiren Erzan, kendisinin de 1 milyon 600 bin dolar mağduriyetinin bulunduğunu aktardı. Erzan mektubunda, "Arda Turan'ın söylediği gibi çok yüklü nakdi yoktu. Anaparasının neredeyse tamamını aldığı halde bir o kadar daha hemen istiyor, acele ediyor, bunun için baskı yapıyor, kendisi de telaşlanıyordu. Ayhan Akman, Zekeriyaköy'deki inşaat projesine benden aldığı faizler ile başlamak istiyordu" ifadelerini kullandı.