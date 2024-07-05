Anız yakımı nedeniyle Şanlıurfa’da 16 mahalle elektriksiz kaldı

ŞANLIURFA / EKONOMİ

Dicle Elektrik tarafından elektrik dağıtım hizmeti verilen illerde anız yakımı tüm hızıyla devam ediyor. Şanlıurfa’da gerçekleşen anız yakımı sonucunda elektrik dağıtım hattı zarar görünce Suruç ilçesinde 11, Harran ilçesinde ise 5 mahalle olmak üzere toplam 16 mahalle elektriksiz kaldı.

Dicle Elektrik ekipleri, yoğun bir çalışma ile hatları onararak bu mahallelere kısa süre içinde yeniden enerji verdi. Dicle Elektrik’ten yapılan yazılı açıklamada yasaklar, ceza, sivil toplum örgütleri ve ilgili kurumların çağrılarına rağmen anız yakımlarının tüm hızıyla devam ettiği vurgulandı.

Son anız yangını nedeniyle oluşan arıza nedeniyle 2 bin 370 abonenin elektriksiz kaldığını bildiren Dicle Elektirik, “Alınan bilgilere göre, ilk ürün hububat hasadının ardından ikinci ürün ekmeye hazırlanan birçok çiftçi, yapılan tüm uyarılara rağmen tarlalarında kalan anızı yakmaya devam ediyor. Enerji nakil hatlarının yanında doğal yaşamı da olumsuz etkileyerek, hava kirliliğine neden olan anız yakımı yüzünden Suruç ilçesinde tarlalardan geçen dağıtım hattı, yükselen alevlerin etkisi ile zarar gördü. Bu sebeple ilçeye bağlı Ürkütlü, Çağla, Köseveli, Aşma, Körkuyu, Üçtepe, Gümüştepe, Yeşilce, Akmağara, Aylan, 75. Yıl mahallelerindeki yaklaşık 2 bin abone enerjisiz kaldı. Harran ilçesindeki anız yakımında ise dağıtım hattının zarar görmesi sonucu Meydankapı, Gürgelen, Küçük Düzlük, Kuruyer, Toytepe mahallerindeki 370 abone elektriksiz kaldı. Dicle Elektrik ekipleri, Suruç ve Harran’da anız yakımından dolayı zarar gören hatları yenilemek için hemen harekete geçti. Yoğun bir çalışma sonucu olabilecek en kısa sürede dağıtım hatları onarıldı ve 15 mahalleye yeniden elektrik enerjisi verildi. Dağıtım şirketi, hatlarda hasara neden olarak abonelerinin elektriksiz kalmasına neden olan anız yakımlarının sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için savcılıklara suç duyurusunda bulundu” ifadelerini kullandı.