Önce umre sonra Süper Kupa finali 44 bin TL

Arabistan'ın Başkent'i Riyad'da oynanacak Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali için turizm firmaları, kampanya başlattı.

29 Aralık Cuma günü Al-Awwal Park Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmanın dahil olduğu maç ile umre ziyareti, en düşüğü 44 bin lira olan pakette birleştirildi.

Akşam'ın haberine göre, tur kapsamında Arabistan'a gidecekler, umre ziyaretinin ardından finali izlemeye geçecek.

Al-Awwal Park Stadyumu'nun finalde boş yer kalacağı endişesi hakimken turizm firmalarının başlattığı kampanyalarla standın doldurulması bekleniyor.