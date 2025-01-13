Önder: Devlet belli bir netliğe kavuştuğunda, esas 'süreç' o zaman başlamış olacak

İmralı heyetinde yer alan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, süreç hakkında MA'ya açıklamalarda bulundu. "Kamuoyundan farklı olarak bildiğimiz tek şey, yaptığımız görüşmelerin içeriği" diye Önder, sürecin belli bir noktaya ulaşması halinde kamuoyunun da içeriklerden haberdar olacağını söyledi.

İki seçenek

İktidarın henüz sürece ilişkin net bir karar vermediğini belirten Önder, "İktidar, bizim atfettiğimiz anlamda 'devlet aklını' devreye sokup, belirsizlik karşısında Kürtlerle barışacak ve Ortadoğu’da bu şekilde mi temel aktör haline gelmeye çalışacak, yoksa “kadife eldiven içindeki demir yumrukla” Suriye’de Kürtlerle sert bir çatışmaya mı girecek? Şu anda ulaşılmak istenen temel nokta bu iki seçenek arasında karar kılmak." dedi.

"Öcalan da, Kürt hareketi de barış konusunda net"

Öcalan'ın ve Kürtlerin barış konusunda net olduğunu belirten Önder, devletin de net olması halinde esas sürecin başlayacağını "Öcalan da Kürt hareketi de barış konusunda net. Devlet de belli bir netliğe kavuştuğunda, esas 'süreç' o zaman başlamış olacak. Bu sürece şimdilik 'çözüm süreci' denmiyor olabilir. Ama barış, çözümün önemli ve ilk adımlarından biri olarak değerlendirilmeli." sözleriyle dile getirdi.

"Heyet olarak işin pozitif olarak ilerletilmesine odaklandık"

Önder, "Biz heyet olarak işin pozitif olarak ilerletilmesine odaklanmış durumdayız. Kuşkusuz bu negatif gelişmeler yaşanmasın diye elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Ama sadece bizim değil bütün toplumun sorumluluğu her şeye rağmen bu süreci sonuca ulaştırmaktır. O yüzden süreç ilerledikçe bazı şeyleri daha net konuşma imkanımız olacak" diye konuştu.